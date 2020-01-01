Токеномика на Solomon USDv (USDV) Открийте ключова информация за Solomon USDv (USDV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solomon USDv (USDV) Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited. Официален уебсайт: https://solomonlabs.org Бяла книга: https://docs.solomonlabs.org Купете USDV сега!

Токеномика и анализ на цената за Solomon USDv (USDV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solomon USDv (USDV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Общо предлагане: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Циркулиращо предлагане: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Рекорд за всички времена: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.998914 $ 0.998914 $ 0.998914 Текуща цена: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Научете повече за цената на Solomon USDv (USDV)

Токеномика на Solomon USDv (USDV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solomon USDv (USDV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDV, разгледайте цената в реално време на токените USDV!

