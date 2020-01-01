Токеномика на Solnic (SOLNIC) Открийте ключова информация за Solnic (SOLNIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solnic (SOLNIC) The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Официален уебсайт: https://www.solniccoin.io Купете SOLNIC сега!

Токеномика и анализ на цената за Solnic (SOLNIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solnic (SOLNIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Общо предлагане: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Циркулиращо предлагане: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Рекорд за всички времена: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Текуща цена: $ 0.00641072 $ 0.00641072 $ 0.00641072 Научете повече за цената на Solnic (SOLNIC)

Токеномика на Solnic (SOLNIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solnic (SOLNIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLNIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLNIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLNIC, разгледайте цената в реално време на токените SOLNIC!

Прогноза за цената за SOLNIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLNIC? Нашата страница за прогноза за цената SOLNIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLNIC сега!

