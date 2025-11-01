Информация за цената за SolNav AI (SOLNAV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00041525 $ 0.00041525 $ 0.00041525 24-часов нисък $ 0.00043523 $ 0.00043523 $ 0.00043523 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00041525$ 0.00041525 $ 0.00041525 24-часов висок $ 0.00043523$ 0.00043523 $ 0.00043523 Рекорд за всички времена $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Най-ниска цена $ 0.00034969$ 0.00034969 $ 0.00034969 Промяна на цената (1ч) -0.59% Промяна на цената (1д) +1.97% Промяна на цената (7д) -4.92% Промяна на цената (7д) -4.92%

Цената в реално време за SolNav AI (SOLNAV) е$0.00042663. През последните 24 часа SOLNAV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00041525 до най-висока стойност $ 0.00043523, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLNAV е $ 0.00638547, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00034969.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLNAV има промяна от -0.59% за последния час, +1.97% за 24 часа и -4.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SolNav AI (SOLNAV)

Пазарна капитализация $ 42.64K$ 42.64K $ 42.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 63.93K$ 63.93K $ 63.93K Циркулиращо предлагане 99.94M 99.94M 99.94M Общо предлагане 149,845,153.2677425 149,845,153.2677425 149,845,153.2677425

Текущата пазарна капитализация на SolNav AI е $ 42.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLNAV е 99.94M, като общото предлагане е 149845153.2677425. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 63.93K.