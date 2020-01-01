Токеномика на Solify100 (S100) Открийте ключова информация за Solify100 (S100), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solify100 (S100) Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Официален уебсайт: https://www.solify100.com/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub Купете S100 сега!

Токеномика и анализ на цената за Solify100 (S100) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solify100 (S100), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Общо предлагане: $ 983.45M $ 983.45M $ 983.45M Циркулиращо предлагане: $ 983.45M $ 983.45M $ 983.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Рекорд за всички времена: $ 0.00222386 $ 0.00222386 $ 0.00222386 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00105631 $ 0.00105631 $ 0.00105631 Научете повече за цената на Solify100 (S100)

Токеномика на Solify100 (S100): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solify100 (S100) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой S100 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой S100 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на S100, разгледайте цената в реално време на токените S100!

Прогноза за цената за S100 Искате ли да знаете какъв път може да поеме S100? Нашата страница за прогноза за цената S100 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените S100 сега!

