Токеномика на SolForge Fusion (SFG) Открийте ключова информация за SolForge Fusion (SFG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Официален уебсайт: https://solforgefusion.com/ Бяла книга: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Купете SFG сега!

Токеномика и анализ на цената за SolForge Fusion (SFG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SolForge Fusion (SFG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Общо предлагане: $ 84.43M $ 84.43M $ 84.43M Циркулиращо предлагане: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.58M $ 58.58M $ 58.58M Рекорд за всички времена: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.212965 $ 0.212965 $ 0.212965 Текуща цена: $ 0.694034 $ 0.694034 $ 0.694034 Научете повече за цената на SolForge Fusion (SFG)

Токеномика на SolForge Fusion (SFG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SolForge Fusion (SFG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFG, разгледайте цената в реално време на токените SFG!

