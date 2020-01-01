Токеномика на Solberg (SLB) Открийте ключова информация за Solberg (SLB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solberg (SLB) With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Официален уебсайт: https://solbergtoken.com Купете SLB сега!

Токеномика и анализ на цената за Solberg (SLB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solberg (SLB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.15K $ 81.15K $ 81.15K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 866.93K $ 866.93K $ 866.93K Рекорд за всички времена: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Текуща цена: $ 0.00869079 $ 0.00869079 $ 0.00869079 Научете повече за цената на Solberg (SLB)

Токеномика на Solberg (SLB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solberg (SLB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLB, разгледайте цената в реално време на токените SLB!

Прогноза за цената за SLB Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLB? Нашата страница за прогноза за цената SLB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLB сега!

