Токеномика на SolBae AI (BAE)
Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just
AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again.
"The Sol-Mate You’ve Been Waiting For"
SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging.
"Brains, Beauty, and Blockchain"
Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.”
"Fun at the Speed of Solana"
Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey.
Токеномика и анализ на цената за SolBae AI (BAE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SolBae AI (BAE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SolBae AI (BAE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SolBae AI (BAE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BAE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BAE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAE, разгледайте цената в реално време на токените BAE!
Прогноза за цената за BAE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAE? Нашата страница за прогноза за цената BAE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.