Токеномика на Solayer USD (SUSD) Открийте ключова информация за Solayer USD (SUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solayer USD (SUSD) sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Официален уебсайт: https://solayer.org/platform/susd Бяла книга: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Купете SUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Solayer USD (SUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solayer USD (SUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Общо предлагане: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Циркулиращо предлагане: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Рекорд за всички времена: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Текуща цена: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Научете повече за цената на Solayer USD (SUSD)

Токеномика на Solayer USD (SUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solayer USD (SUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSD, разгледайте цената в реално време на токените SUSD!

