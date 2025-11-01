Информация за цената за Solarbeam (SOLAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00107865 24-часов висок $ 0.00115728 Рекорд за всички времена $ 23.93 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.03% Промяна на цената (1д) -3.56% Промяна на цената (7д) -10.64%

Цената в реално време за Solarbeam (SOLAR) е$0.0010884. През последните 24 часа SOLAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00107865 до най-висока стойност $ 0.00115728, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLAR е $ 23.93, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLAR има промяна от -1.03% за последния час, -3.56% за 24 часа и -10.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solarbeam (SOLAR)

Пазарна капитализация $ 41.23K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 41.23K Циркулиращо предлагане 37.88M Общо предлагане 37,881,765.89116573

Текущата пазарна капитализация на Solarbeam е $ 41.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLAR е 37.88M, като общото предлагане е 37881765.89116573. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.23K.