Информация за цената за Solana Stock Index (SSX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00117561 $ 0.00117561 $ 0.00117561 24-часов нисък $ 0.00141533 $ 0.00141533 $ 0.00141533 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00117561$ 0.00117561 $ 0.00117561 24-часов висок $ 0.00141533$ 0.00141533 $ 0.00141533 Рекорд за всички времена $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.12% Промяна на цената (1д) +1.67% Промяна на цената (7д) +36.63% Промяна на цената (7д) +36.63%

Цената в реално време за Solana Stock Index (SSX) е$0.00135017. През последните 24 часа SSX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00117561 до най-висока стойност $ 0.00141533, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SSX е $ 0.00575945, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SSX има промяна от +2.12% за последния час, +1.67% за 24 часа и +36.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solana Stock Index (SSX)

Пазарна капитализация $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Циркулиращо предлагане 982.10M 982.10M 982.10M Общо предлагане 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

Текущата пазарна капитализация на Solana Stock Index е $ 1.33M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SSX е 982.10M, като общото предлагане е 982098575.248529. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.33M.