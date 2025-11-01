БорсаDEX+
Цената в реално време на Solana Stock Index днес е 0.00135017 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SSX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SSX в MEXC сега.

Solana Stock Index цена (SSX)

$0.00135017
$0.00135017
+1.60%1D
Solana Stock Index (SSX) Ценова графика на живо
Информация за цената за Solana Stock Index (SSX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00117561
$ 0.00117561
24-часов нисък
$ 0.00141533
$ 0.00141533
24-часов висок

$ 0.00117561
$ 0.00117561

$ 0.00141533
$ 0.00141533

$ 0.00575945
$ 0.00575945

$ 0
$ 0

+2.12%

+1.67%

+36.63%

+36.63%

Цената в реално време за Solana Stock Index (SSX) е$0.00135017. През последните 24 часа SSX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00117561 до най-висока стойност $ 0.00141533, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SSX е $ 0.00575945, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SSX има промяна от +2.12% за последния час, +1.67% за 24 часа и +36.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solana Stock Index (SSX)

$ 1.33M
$ 1.33M

--
--

$ 1.33M
$ 1.33M

982.10M
982.10M

982,098,575.248529
982,098,575.248529

Текущата пазарна капитализация на Solana Stock Index е $ 1.33M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SSX е 982.10M, като общото предлагане е 982098575.248529. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.33M.

История на цените за Solana Stock Index (SSX) USD

През днешния ден промяната в цената на Solana Stock Index към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Solana Stock Index към USD беше $ -0.0004887730.
През последните 60 дни промяната в цената на Solana Stock Index към USD беше $ -0.0007031947.
През последните 90 дни промяната в цената на Solana Stock Index към USD беше $ -0.0009154907346374343.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.67%
30 дни$ -0.0004887730-36.20%
60 дни$ -0.0007031947-52.08%
90 дни$ -0.0009154907346374343-40.40%

Какво е Solana Stock Index (SSX)

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Solana Stock Index (SSX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Solana Stock Index (USD)

Колко ще струва Solana Stock Index (SSX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Solana Stock Index (SSX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Solana Stock Index.

Проверете прогнозата за цената за Solana Stock Index сега!

Токеномика на Solana Stock Index (SSX)

Разбирането на токеномиката на Solana Stock Index (SSX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SSX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Solana Stock Index (SSX)

Колко струва Solana Stock Index (SSX) днес?
Цената в реално време на SSX в USD е 0.00135017 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SSX към USD?
Текущата цена на SSX към USD е $ 0.00135017. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Solana Stock Index?
Пазарната капитализация за SSX е $ 1.33M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SSX?
Циркулиращото предлагане на SSX е 982.10M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SSX?
SSX постигна ATH цена от 0.00575945 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SSX?
SSX достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SSX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SSX е -- USD.
Ще се повиши ли SSX тази година?
SSX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SSX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Solana Stock Index (SSX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

