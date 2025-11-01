Информация за цената за Solana Social Explorer (SSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) +2.39% Промяна на цената (7д) +11.84% Промяна на цената (7д) +11.84%

Цената в реално време за Solana Social Explorer (SSE) е--. През последните 24 часа SSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SSE е $ 0.0339632, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SSE има промяна от +0.06% за последния час, +2.39% за 24 часа и +11.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solana Social Explorer (SSE)

Пазарна капитализация $ 536.22K$ 536.22K $ 536.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 536.22K$ 536.22K $ 536.22K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Текущата пазарна капитализация на Solana Social Explorer е $ 536.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SSE е 1000.00M, като общото предлагане е 999997589.62. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 536.22K.