Информация за Solana Money Glitch (SMG) Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space. Официален уебсайт: https://www.solanamoney.com/ Купете SMG сега!

Токеномика и анализ на цената за Solana Money Glitch (SMG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana Money Glitch (SMG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.08K $ 11.08K $ 11.08K Общо предлагане: $ 776.04M $ 776.04M $ 776.04M Циркулиращо предлагане: $ 776.04M $ 776.04M $ 776.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.08K $ 11.08K $ 11.08K Рекорд за всички времена: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Solana Money Glitch (SMG)

Токеномика на Solana Money Glitch (SMG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana Money Glitch (SMG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMG, разгледайте цената в реално време на токените SMG!

Прогноза за цената за SMG Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMG? Нашата страница за прогноза за цената SMG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMG сега!

