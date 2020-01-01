Токеномика на Solana Mascot (LUMIO) Открийте ключова информация за Solana Mascot (LUMIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solana Mascot (LUMIO) Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Официален уебсайт: https://solanamascot.com/ Купете LUMIO сега!

Токеномика и анализ на цената за Solana Mascot (LUMIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana Mascot (LUMIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.81K Общо предлагане: $ 999.75M Циркулиращо предлагане: $ 999.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.81K Рекорд за всички времена: $ 0.00270052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Solana Mascot (LUMIO)

Токеномика на Solana Mascot (LUMIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana Mascot (LUMIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUMIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUMIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUMIO, разгледайте цената в реално време на токените LUMIO!

Прогноза за цената за LUMIO Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUMIO? Нашата страница за прогноза за цената LUMIO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUMIO сега!

