Токеномика на Solana ID (SOLID) Открийте ключова информация за Solana ID (SOLID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Solana ID (SOLID) Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://www.solana.id/ Купете SOLID сега!

Токеномика и анализ на цената за Solana ID (SOLID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana ID (SOLID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Рекорд за всички времена: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Текуща цена: $ 0.00525826 $ 0.00525826 $ 0.00525826 Научете повече за цената на Solana ID (SOLID)

Токеномика на Solana ID (SOLID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana ID (SOLID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLID, разгледайте цената в реално време на токените SOLID!

Прогноза за цената за SOLID Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLID? Нашата страница за прогноза за цената SOLID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLID сега!

