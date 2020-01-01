Токеномика на Solana Ecosystem Index (SOLI) Открийте ключова информация за Solana Ecosystem Index (SOLI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Официален уебсайт: https://amun.com/ Купете SOLI сега!

Токеномика и анализ на цената за Solana Ecosystem Index (SOLI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana Ecosystem Index (SOLI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 451.23K $ 451.23K $ 451.23K Общо предлагане: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Циркулиращо предлагане: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (оценка при пълна реализация): $ 451.23K $ 451.23K $ 451.23K Рекорд за всички времена: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Текуща цена: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Научете повече за цената на Solana Ecosystem Index (SOLI)

Токеномика на Solana Ecosystem Index (SOLI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana Ecosystem Index (SOLI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLI, разгледайте цената в реално време на токените SOLI!

Прогноза за цената за SOLI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLI? Нашата страница за прогноза за цената SOLI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!