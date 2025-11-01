Информация за цената за Solana Cat (SOLCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) -2.55% Промяна на цената (7д) +2.35%

Цената в реално време за Solana Cat (SOLCAT) е--. През последните 24 часа SOLCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLCAT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLCAT има промяна от -0.53% за последния час, -2.55% за 24 часа и +2.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solana Cat (SOLCAT)

Пазарна капитализация $ 33.49K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.49K Циркулиращо предлагане 996.41M Общо предлагане 996,411,938.454613

Текущата пазарна капитализация на Solana Cat е $ 33.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLCAT е 996.41M, като общото предлагане е 996411938.454613. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.49K.