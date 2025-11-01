Информация за цената за solami (SOLAMI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00017455 $ 0.00017455 $ 0.00017455 24-часов нисък $ 0.00019589 $ 0.00019589 $ 0.00019589 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00017455$ 0.00017455 $ 0.00017455 24-часов висок $ 0.00019589$ 0.00019589 $ 0.00019589 Рекорд за всички времена $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Най-ниска цена $ 0.000152$ 0.000152 $ 0.000152 Промяна на цената (1ч) -0.39% Промяна на цената (1д) -4.28% Промяна на цената (7д) -1.70% Промяна на цената (7д) -1.70%

Цената в реално време за solami (SOLAMI) е$0.0001781. През последните 24 часа SOLAMI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00017455 до най-висока стойност $ 0.00019589, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLAMI е $ 0.00483002, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000152.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLAMI има промяна от -0.39% за последния час, -4.28% за 24 часа и -1.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за solami (SOLAMI)

Пазарна капитализация $ 177.92K$ 177.92K $ 177.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 177.92K$ 177.92K $ 177.92K Циркулиращо предлагане 999.33M 999.33M 999.33M Общо предлагане 999,330,041.426913 999,330,041.426913 999,330,041.426913

Текущата пазарна капитализация на solami е $ 177.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLAMI е 999.33M, като общото предлагане е 999330041.426913. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 177.92K.