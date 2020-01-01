Токеномика на Solace ($SOLACE) Открийте ключова информация за Solace ($SOLACE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solace ($SOLACE) Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Официален уебсайт: https://www.solacelaunch.com/ Купете $SOLACE сега!

Токеномика и анализ на цената за Solace ($SOLACE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solace ($SOLACE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 898.94K $ 898.94K $ 898.94K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Рекорд за всички времена: $ 0.04070279 $ 0.04070279 $ 0.04070279 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00179787 $ 0.00179787 $ 0.00179787 Научете повече за цената на Solace ($SOLACE)

Токеномика на Solace ($SOLACE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solace ($SOLACE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $SOLACE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $SOLACE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SOLACE, разгледайте цената в реално време на токените $SOLACE!

Прогноза за цената за $SOLACE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $SOLACE? Нашата страница за прогноза за цената $SOLACE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $SOLACE сега!

