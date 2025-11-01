БорсаDEX+
Цената в реално време на SOL Runner днес е 0.00000801 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOLRUNNER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOLRUNNER в MEXC сега.Цената в реално време на SOL Runner днес е 0.00000801 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOLRUNNER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOLRUNNER в MEXC сега.

Повече за SOLRUNNER

SOLRUNNERценова информация

Какво представлява SOLRUNNER

Токеномика на SOLRUNNER

SOLRUNNER ценова прогноза

SOL Runner Лого

SOL Runner цена (SOLRUNNER)

Не се намира в списъка

1 SOLRUNNER към USD - цена в реално време:

--
----
+0.60%1D
USD
SOL Runner (SOLRUNNER) Ценова графика на живо
Информация за цената за SOL Runner (SOLRUNNER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000796
$ 0.00000796$ 0.00000796
24-часов нисък
$ 0.00000801
$ 0.00000801$ 0.00000801
24-часов висок

$ 0.00000796
$ 0.00000796$ 0.00000796

$ 0.00000801
$ 0.00000801$ 0.00000801

$ 0.00005759
$ 0.00005759$ 0.00005759

$ 0.00000683
$ 0.00000683$ 0.00000683

--

+0.67%

-2.45%

-2.45%

Цената в реално време за SOL Runner (SOLRUNNER) е$0.00000801. През последните 24 часа SOLRUNNER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000796 до най-висока стойност $ 0.00000801, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLRUNNER е $ 0.00005759, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000683.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLRUNNER има промяна от -- за последния час, +0.67% за 24 часа и -2.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SOL Runner (SOLRUNNER)

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

--
----

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

998.61M
998.61M 998.61M

998,609,204.29986
998,609,204.29986 998,609,204.29986

Текущата пазарна капитализация на SOL Runner е $ 8.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLRUNNER е 998.61M, като общото предлагане е 998609204.29986. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.00K.

История на цените за SOL Runner (SOLRUNNER) USD

През днешния ден промяната в цената на SOL Runner към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на SOL Runner към USD беше $ -0.0000015315.
През последните 60 дни промяната в цената на SOL Runner към USD беше $ +0.0000009043.
През последните 90 дни промяната в цената на SOL Runner към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.67%
30 дни$ -0.0000015315-19.12%
60 дни$ +0.0000009043+11.29%
90 дни$ 0--

Какво е SOL Runner (SOLRUNNER)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за SOL Runner (USD)

Колко ще струва SOL Runner (SOLRUNNER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SOL Runner (SOLRUNNER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SOL Runner.

Проверете прогнозата за цената за SOL Runner сега!

SOLRUNNER към местни валути

Токеномика на SOL Runner (SOLRUNNER)

Разбирането на токеномиката на SOL Runner (SOLRUNNER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SOLRUNNER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно SOL Runner (SOLRUNNER)

Колко струва SOL Runner (SOLRUNNER) днес?
Цената в реално време на SOLRUNNER в USD е 0.00000801 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SOLRUNNER към USD?
Текущата цена на SOLRUNNER към USD е $ 0.00000801. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SOL Runner?
Пазарната капитализация за SOLRUNNER е $ 8.00K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SOLRUNNER?
Циркулиращото предлагане на SOLRUNNER е 998.61M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SOLRUNNER?
SOLRUNNER постигна ATH цена от 0.00005759 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SOLRUNNER?
SOLRUNNER достигна ATL цена от 0.00000683 USD.
Какъв е обемът на търговията на SOLRUNNER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SOLRUNNER е -- USD.
Ще се повиши ли SOLRUNNER тази година?
SOLRUNNER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SOLRUNNER за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за SOL Runner (SOLRUNNER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

