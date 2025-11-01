Информация за цената за SOL Runner (SOLRUNNER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000796 $ 0.00000796 $ 0.00000796 24-часов нисък $ 0.00000801 $ 0.00000801 $ 0.00000801 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000796$ 0.00000796 $ 0.00000796 24-часов висок $ 0.00000801$ 0.00000801 $ 0.00000801 Рекорд за всички времена $ 0.00005759$ 0.00005759 $ 0.00005759 Най-ниска цена $ 0.00000683$ 0.00000683 $ 0.00000683 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.67% Промяна на цената (7д) -2.45% Промяна на цената (7д) -2.45%

Цената в реално време за SOL Runner (SOLRUNNER) е$0.00000801. През последните 24 часа SOLRUNNER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000796 до най-висока стойност $ 0.00000801, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLRUNNER е $ 0.00005759, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000683.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLRUNNER има промяна от -- за последния час, +0.67% за 24 часа и -2.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SOL Runner (SOLRUNNER)

Пазарна капитализация $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Циркулиращо предлагане 998.61M 998.61M 998.61M Общо предлагане 998,609,204.29986 998,609,204.29986 998,609,204.29986

Текущата пазарна капитализация на SOL Runner е $ 8.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLRUNNER е 998.61M, като общото предлагане е 998609204.29986. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.00K.