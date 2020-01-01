Токеномика на SOL Roulette (ROULETTE) Открийте ключова информация за SOL Roulette (ROULETTE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

Токеномика и анализ на цената за SOL Roulette (ROULETTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOL Roulette (ROULETTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.71K Общо предлагане: $ 926.82M Циркулиращо предлагане: $ 926.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.71K Рекорд за всички времена: $ 0.00128408 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на SOL Roulette (ROULETTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SOL Roulette (ROULETTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROULETTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROULETTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROULETTE, разгледайте цената в реално време на токените ROULETTE!

