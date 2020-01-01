Токеномика на Sock Inu (SINU) Открийте ключова информация за Sock Inu (SINU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sock Inu (SINU) Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe. Официален уебсайт: https://www.sockinu.com/ Купете SINU сега!

Токеномика и анализ на цената за Sock Inu (SINU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sock Inu (SINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 147.46K $ 147.46K $ 147.46K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 147.46K $ 147.46K $ 147.46K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014846 $ 0.00014846 $ 0.00014846 Научете повече за цената на Sock Inu (SINU)

Токеномика на Sock Inu (SINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sock Inu (SINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SINU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SINU, разгледайте цената в реално време на токените SINU!

