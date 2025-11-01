Информация за цената за SocialCrab (SCRB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013816 $ 0.00013816 $ 0.00013816 24-часов нисък $ 0.00018855 $ 0.00018855 $ 0.00018855 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013816$ 0.00013816 $ 0.00013816 24-часов висок $ 0.00018855$ 0.00018855 $ 0.00018855 Рекорд за всички времена $ 0.00035258$ 0.00035258 $ 0.00035258 Най-ниска цена $ 0.00003765$ 0.00003765 $ 0.00003765 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +11.77% Промяна на цената (7д) +50.19% Промяна на цената (7д) +50.19%

Цената в реално време за SocialCrab (SCRB) е$0.00016841. През последните 24 часа SCRB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013816 до най-висока стойност $ 0.00018855, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCRB е $ 0.00035258, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003765.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCRB има промяна от +0.13% за последния час, +11.77% за 24 часа и +50.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SocialCrab (SCRB)

Пазарна капитализация $ 168.74K$ 168.74K $ 168.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 168.74K$ 168.74K $ 168.74K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,972,204.9848036 999,972,204.9848036 999,972,204.9848036

Текущата пазарна капитализация на SocialCrab е $ 168.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCRB е 999.97M, като общото предлагане е 999972204.9848036. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 168.74K.