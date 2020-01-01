Токеномика на Social Edge (SEDGE)
Информация за Social Edge (SEDGE)
Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities:
Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions
Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post
Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)
Токеномика и анализ на цената за Social Edge (SEDGE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Social Edge (SEDGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Social Edge (SEDGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Social Edge (SEDGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SEDGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SEDGE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
