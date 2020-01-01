Токеномика на Social Edge (SEDGE) Открийте ключова информация за Social Edge (SEDGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Social Edge (SEDGE) Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Официален уебсайт: https://sedgeai.com Бяла книга: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs

Токеномика и анализ на цената за Social Edge (SEDGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Social Edge (SEDGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.91K Общо предлагане: $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.91K Рекорд за всички времена: $ 0.856294 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01017587 Текуща цена: $ 0.01690657

Токеномика на Social Edge (SEDGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Social Edge (SEDGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEDGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEDGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEDGE, разгледайте цената в реално време на токените SEDGE!

Прогноза за цената за SEDGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEDGE? Нашата страница за прогноза за цената SEDGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

