Токеномика на SNP500 (SNP500)
Информация за SNP500 (SNP500)
SNP500 – The Token of Tokens
The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards
• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot
• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders
• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold
• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people
• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level
Join the movement. Hold. Earn. Multiply.
Токеномика и анализ на цената за SNP500 (SNP500)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SNP500 (SNP500), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SNP500 (SNP500): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SNP500 (SNP500) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SNP500 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SNP500 токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNP500, разгледайте цената в реално време на токените SNP500!
Прогноза за цената за SNP500
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNP500? Нашата страница за прогноза за цената SNP500 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.