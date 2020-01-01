Токеномика на Snook (SNK) Открийте ключова информация за Snook (SNK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Snook (SNK) Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Официален уебсайт: https://www.snook.gg/ Бяла книга: https://whitepaper.playsnook.com/ Купете SNK сега!

Токеномика и анализ на цената за Snook (SNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Snook (SNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.31K Общо предлагане: $ 38.49M Циркулиращо предлагане: $ 26.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.88K Рекорд за всички времена: $ 3.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00130264 Текуща цена: $ 0.00197121 Научете повече за цената на Snook (SNK)

Токеномика на Snook (SNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Snook (SNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNK, разгледайте цената в реално време на токените SNK!

Прогноза за цената за SNK Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNK? Нашата страница за прогноза за цената SNK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNK сега!

