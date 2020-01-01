Токеномика на Snardler Wormfriend (SNARDLER) Открийте ключова информация за Snardler Wormfriend (SNARDLER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Snardler Wormfriend (SNARDLER) Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Официален уебсайт: https://snardler.vip/ Бяла книга: https://snardler.vip/ Купете SNARDLER сега!

Токеномика и анализ на цената за Snardler Wormfriend (SNARDLER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Snardler Wormfriend (SNARDLER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.63K $ 58.63K $ 58.63K Общо предлагане: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B Циркулиращо предлагане: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.63K $ 58.63K $ 58.63K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Токеномика на Snardler Wormfriend (SNARDLER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Snardler Wormfriend (SNARDLER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNARDLER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNARDLER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNARDLER, разгледайте цената в реално време на токените SNARDLER!

Прогноза за цената за SNARDLER Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNARDLER? Нашата страница за прогноза за цената SNARDLER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNARDLER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!