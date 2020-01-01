Токеномика на SnailBrook (SNAIL) Открийте ключова информация за SnailBrook (SNAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SnailBrook (SNAIL) What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. Официален уебсайт: https://snailbrook.ai/ Купете SNAIL сега!

Токеномика и анализ на цената за SnailBrook (SNAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SnailBrook (SNAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 378.07K $ 378.07K $ 378.07K Общо предлагане: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B Циркулиращо предлагане: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B FDV (оценка при пълна реализация): $ 378.07K $ 378.07K $ 378.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SnailBrook (SNAIL)

Токеномика на SnailBrook (SNAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SnailBrook (SNAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNAIL, разгледайте цената в реално време на токените SNAIL!

Прогноза за цената за SNAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNAIL? Нашата страница за прогноза за цената SNAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNAIL сега!

