Токеномика на SnailBrook (SNAIL)
Информация за SnailBrook (SNAIL)
What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential.
What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor.
History of your project.
- We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens.
What’s next for your project?
- We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap.
What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.
Токеномика и анализ на цената за SnailBrook (SNAIL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SnailBrook (SNAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SnailBrook (SNAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SnailBrook (SNAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SNAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SNAIL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNAIL, разгледайте цената в реално време на токените SNAIL!
Прогноза за цената за SNAIL
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNAIL? Нашата страница за прогноза за цената SNAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.