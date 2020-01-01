Токеномика на SMORE (SMORE) Открийте ключова информация за SMORE (SMORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SMORE (SMORE) SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts. For more information and updates, you can visit the following links: Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana Официален уебсайт: https://www.smore.lol/ Бяла книга: https://www.smore.lol/whitepaper Купете SMORE сега!

Токеномика и анализ на цената за SMORE (SMORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SMORE (SMORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Общо предлагане: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M Циркулиращо предлагане: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SMORE (SMORE)

Токеномика на SMORE (SMORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SMORE (SMORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMORE, разгледайте цената в реално време на токените SMORE!

Прогноза за цената за SMORE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMORE? Нашата страница за прогноза за цената SMORE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMORE сега!

