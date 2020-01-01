Токеномика на Smoking Eagle Dog (SED) Открийте ключова информация за Smoking Eagle Dog (SED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smoking Eagle Dog (SED) Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Официален уебсайт: https://smokingeagledog.xyz/ Купете SED сега!

Токеномика и анализ на цената за Smoking Eagle Dog (SED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smoking Eagle Dog (SED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Общо предлагане: $ 987.62M $ 987.62M $ 987.62M Циркулиращо предлагане: $ 987.62M $ 987.62M $ 987.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00188068 $ 0.00188068 $ 0.00188068 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Smoking Eagle Dog (SED)

Токеномика на Smoking Eagle Dog (SED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smoking Eagle Dog (SED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SED, разгледайте цената в реално време на токените SED!

