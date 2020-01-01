Токеномика на Smart Lending AI (SLAI) Открийте ключова информация за Smart Lending AI (SLAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smart Lending AI (SLAI) Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Официален уебсайт: https://smartlending.cloud/ Купете SLAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Smart Lending AI (SLAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smart Lending AI (SLAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.62K $ 23.62K $ 23.62K Рекорд за всички времена: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00222638 $ 0.00222638 $ 0.00222638 Текуща цена: $ 0.00236124 $ 0.00236124 $ 0.00236124 Научете повече за цената на Smart Lending AI (SLAI)

Токеномика на Smart Lending AI (SLAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smart Lending AI (SLAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLAI, разгледайте цената в реално време на токените SLAI!

Прогноза за цената за SLAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLAI? Нашата страница за прогноза за цената SLAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLAI сега!

