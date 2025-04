Какво е Smart Energy Pay (SEP)

Smart Energy Pay is a blockchain-powered solution designed to revolutionize the energy sector by enabling secure, transparent energy payments. Integrating our patented 3D wind device for renewable energy generation, the project combines decentralized finance (DeFi) with green energy. Built on its own blockchain, Smart Energy Pay aims to create sustainable, efficient, and accessible energy markets for consumers and businesses alike.

Smart Energy Pay (SEP) ресурс Официален уеб сайт