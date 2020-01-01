Токеномика на SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Открийте ключова информация за SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations.

Токеномика и анализ на цената за SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Общо предлагане: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Циркулиращо предлагане: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Рекорд за всички времена: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Текуща цена: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Научете повече за цената на SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Токеномика на SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WUSDN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WUSDN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WUSDN, разгледайте цената в реално време на токените WUSDN!

Прогноза за цената за WUSDN Искате ли да знаете какъв път може да поеме WUSDN? Нашата страница за прогноза за цената WUSDN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WUSDN сега!

