Токеномика на SMARDEX USDN (USDN) Открийте ключова информация за SMARDEX USDN (USDN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SMARDEX USDN (USDN) USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Официален уебсайт: https://smardex.io/usdn Купете USDN сега!

Токеномика и анализ на цената за SMARDEX USDN (USDN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SMARDEX USDN (USDN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Общо предлагане: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Циркулиращо предлагане: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Рекорд за всички времена: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 Текуща цена: $ 0.994683 $ 0.994683 $ 0.994683 Научете повече за цената на SMARDEX USDN (USDN)

Токеномика на SMARDEX USDN (USDN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SMARDEX USDN (USDN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDN, разгледайте цената в реално време на токените USDN!

Прогноза за цената за USDN Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDN? Нашата страница за прогноза за цената USDN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!