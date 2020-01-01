Токеномика на SMACKM (SMACKM) Открийте ключова информация за SMACKM (SMACKM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SMACKM (SMACKM) $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Официален уебсайт: https://smackm.io/ Бяла книга: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Купете SMACKM сега!

Токеномика и анализ на цената за SMACKM (SMACKM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SMACKM (SMACKM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 486.38K $ 486.38K $ 486.38K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 596.26K $ 596.26K $ 596.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00059008 $ 0.00059008 $ 0.00059008 Научете повече за цената на SMACKM (SMACKM)

Токеномика на SMACKM (SMACKM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SMACKM (SMACKM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMACKM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMACKM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMACKM, разгледайте цената в реално време на токените SMACKM!

