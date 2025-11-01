Информация за цената за Slopana (SLOPANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +8.18% Промяна на цената (7д) +0.75% Промяна на цената (7д) +0.75%

Цената в реално време за Slopana (SLOPANA) е--. През последните 24 часа SLOPANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLOPANA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLOPANA има промяна от -0.02% за последния час, +8.18% за 24 часа и +0.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Slopana (SLOPANA)

Пазарна капитализация $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Циркулиращо предлагане 999.63M 999.63M 999.63M Общо предлагане 999,626,237.06302 999,626,237.06302 999,626,237.06302

Текущата пазарна капитализация на Slopana е $ 16.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLOPANA е 999.63M, като общото предлагане е 999626237.06302. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.71K.