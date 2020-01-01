Токеномика на SLIME (SLIME) Открийте ключова информация за SLIME (SLIME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SLIME (SLIME) SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Официален уебсайт: https://slimeonsol.xyz/ Купете SLIME сега!

Токеномика и анализ на цената за SLIME (SLIME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SLIME (SLIME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K Общо предлагане: $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M Циркулиращо предлагане: $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SLIME (SLIME)

Токеномика на SLIME (SLIME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SLIME (SLIME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLIME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLIME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLIME, разгледайте цената в реално време на токените SLIME!

Прогноза за цената за SLIME Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLIME? Нашата страница за прогноза за цената SLIME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLIME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!