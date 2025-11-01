Информация за цената за SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001888 $ 0.00001888 $ 0.00001888 24-часов нисък $ 0.00001986 $ 0.00001986 $ 0.00001986 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001888$ 0.00001888 $ 0.00001888 24-часов висок $ 0.00001986$ 0.00001986 $ 0.00001986 Рекорд за всички времена $ 0.00088957$ 0.00088957 $ 0.00088957 Най-ниска цена $ 0.00001695$ 0.00001695 $ 0.00001695 Промяна на цената (1ч) -1.13% Промяна на цената (1д) +2.92% Промяна на цената (7д) -0.48% Промяна на цената (7д) -0.48%

Цената в реално време за SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) е$0.0000195. През последните 24 часа SLEEPLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001888 до най-висока стойност $ 0.00001986, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLEEPLESS е $ 0.00088957, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001695.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLEEPLESS има промяна от -1.13% за последния час, +2.92% за 24 часа и -0.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Пазарна капитализация $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Циркулиращо предлагане 998.99M 998.99M 998.99M Общо предлагане 998,991,867.342806 998,991,867.342806 998,991,867.342806

Текущата пазарна капитализация на SLEEPLESS COIN е $ 19.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLEEPLESS е 998.99M, като общото предлагане е 998991867.342806. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.48K.