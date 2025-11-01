Информация за цената за Skyops (SKYOPS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Най-ниска цена $ 0.00027506$ 0.00027506 $ 0.00027506 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.41% Промяна на цената (7д) +1.41%

Цената в реално време за Skyops (SKYOPS) е$0.00028692. През последните 24 часа SKYOPS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKYOPS е $ 0.00204963, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00027506.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKYOPS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Skyops (SKYOPS)

Пазарна капитализация $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Циркулиращо предлагане 67.26M 67.26M 67.26M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Skyops е $ 19.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKYOPS е 67.26M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.69K.