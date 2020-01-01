Токеномика на Skyhash (SKH) Открийте ключова информация за Skyhash (SKH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skyhash (SKH) Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia. Официален уебсайт: https://skyhash.app/ Бяла книга: https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf

Токеномика и анализ на цената за Skyhash (SKH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skyhash (SKH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 493.09K $ 493.09K $ 493.09K Общо предлагане: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Циркулиращо предлагане: $ 19.72M $ 19.72M $ 19.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Рекорд за всички времена: $ 0.554563 $ 0.554563 $ 0.554563 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02119626 $ 0.02119626 $ 0.02119626 Текуща цена: $ 0.02500767 $ 0.02500767 $ 0.02500767 Научете повече за цената на Skyhash (SKH)

Токеномика на Skyhash (SKH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skyhash (SKH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKH, разгледайте цената в реално време на токените SKH!

