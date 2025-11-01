Информация за цената за SkyAI (SKYAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01852873 $ 0.01852873 $ 0.01852873 24-часов нисък $ 0.01967719 $ 0.01967719 $ 0.01967719 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01852873$ 0.01852873 $ 0.01852873 24-часов висок $ 0.01967719$ 0.01967719 $ 0.01967719 Рекорд за всички времена $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Най-ниска цена $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Промяна на цената (1ч) +0.49% Промяна на цената (1д) -1.84% Промяна на цената (7д) -15.48% Промяна на цената (7д) -15.48%

Цената в реално време за SkyAI (SKYAI) е$0.01878117. През последните 24 часа SKYAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01852873 до най-висока стойност $ 0.01967719, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKYAI е $ 0.09237, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01433298.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKYAI има промяна от +0.49% за последния час, -1.84% за 24 часа и -15.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SkyAI (SKYAI)

Пазарна капитализация $ 18.79M$ 18.79M $ 18.79M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.79M$ 18.79M $ 18.79M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SkyAI е $ 18.79M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKYAI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.79M.