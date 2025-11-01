Информация за цената за Sky Coin (XSO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00017824 $ 0.00017824 $ 0.00017824 24-часов нисък $ 0.00017952 $ 0.00017952 $ 0.00017952 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00017824$ 0.00017824 $ 0.00017824 24-часов висок $ 0.00017952$ 0.00017952 $ 0.00017952 Рекорд за всички времена $ 0.00017952$ 0.00017952 $ 0.00017952 Най-ниска цена $ 0.00010586$ 0.00010586 $ 0.00010586 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) +0.15% Промяна на цената (7д) +0.93% Промяна на цената (7д) +0.93%

Цената в реално време за Sky Coin (XSO) е$0.00017952. През последните 24 часа XSO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00017824 до най-висока стойност $ 0.00017952, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XSO е $ 0.00017952, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010586.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XSO има промяна от +0.10% за последния час, +0.15% за 24 часа и +0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sky Coin (XSO)

Пазарна капитализация $ 179.52M$ 179.52M $ 179.52M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 179.52M$ 179.52M $ 179.52M Циркулиращо предлагане 1.00T 1.00T 1.00T Общо предлагане 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sky Coin е $ 179.52M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XSO е 1.00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 179.52M.