Информация за цената за Skully (SKULLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0
24-часов нисък $ 0
24-часов висок $ 0
Рекорд за всички времена $ 0
Най-ниска цена $ 0
Промяна на цената (1ч) --
Промяна на цената (1д) -10.06%
Промяна на цената (7д) -22.16%

Цената в реално време за Skully (SKULLY) е--. През последните 24 часа SKULLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKULLY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKULLY има промяна от -- за последния час, -10.06% за 24 часа и -22.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Skully (SKULLY)

Пазарна капитализация $ 80.58K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 101.28K
Циркулиращо предлагане 778.56M
Общо предлагане 978,558,324.0

Текущата пазарна капитализация на Skully е $ 80.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKULLY е 778.56M, като общото предлагане е 978558324.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 101.28K.