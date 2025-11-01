Информация за цената за Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00566923 $ 0.00566923 $ 0.00566923 24-часов нисък $ 0.00569574 $ 0.00569574 $ 0.00569574 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00566923$ 0.00566923 $ 0.00566923 24-часов висок $ 0.00569574$ 0.00569574 $ 0.00569574 Рекорд за всички времена $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Най-ниска цена $ 0.0055246$ 0.0055246 $ 0.0055246 Промяна на цената (1ч) +0.21% Промяна на цената (1д) -0.15% Промяна на цената (7д) -8.72% Промяна на цената (7д) -8.72%

Цената в реално време за Skull of Pepe Token (SKOP) е$0.00568376. През последните 24 часа SKOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00566923 до най-висока стойност $ 0.00569574, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKOP е $ 0.142385, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0055246.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKOP има промяна от +0.21% за последния час, -0.15% за 24 часа и -8.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Skull of Pepe Token (SKOP)

Пазарна капитализация $ 852.41K$ 852.41K $ 852.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 852.41K$ 852.41K $ 852.41K Циркулиращо предлагане 150.00M 150.00M 150.00M Общо предлагане 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Skull of Pepe Token е $ 852.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKOP е 150.00M, като общото предлагане е 150000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 852.41K.