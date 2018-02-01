Токеномика на Skrumble Network (SKM) Открийте ключова информация за Skrumble Network (SKM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skrumble Network (SKM) With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Официален уебсайт: https://skrumble.network Бяла книга: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf Купете SKM сега!

Токеномика и анализ на цената за Skrumble Network (SKM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skrumble Network (SKM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.47K $ 43.47K $ 43.47K Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.88K $ 61.88K $ 61.88K Рекорд за всички времена: $ 0.110396 $ 0.110396 $ 0.110396 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Skrumble Network (SKM)

Токеномика на Skrumble Network (SKM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skrumble Network (SKM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKM, разгледайте цената в реално време на токените SKM!

Прогноза за цената за SKM Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKM? Нашата страница за прогноза за цената SKM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKM сега!

