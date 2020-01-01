Токеномика на Skimask Pnut (SKINUT) Открийте ключова информация за Skimask Pnut (SKINUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skimask Pnut (SKINUT) Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Официален уебсайт: https://skimaskpnut.meme/ Купете SKINUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Skimask Pnut (SKINUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skimask Pnut (SKINUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.48K $ 61.48K $ 61.48K Общо предлагане: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M Циркулиращо предлагане: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.48K $ 61.48K $ 61.48K Рекорд за всички времена: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Skimask Pnut (SKINUT)

Токеномика на Skimask Pnut (SKINUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skimask Pnut (SKINUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKINUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKINUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKINUT, разгледайте цената в реално време на токените SKINUT!

Прогноза за цената за SKINUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKINUT? Нашата страница за прогноза за цената SKINUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKINUT сега!

