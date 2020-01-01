Токеномика на Skillful AI (SKAI) Открийте ключова информация за Skillful AI (SKAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skillful AI (SKAI) Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Официален уебсайт: https://www.skillfulai.io/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view Купете SKAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Skillful AI (SKAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skillful AI (SKAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 203.25K $ 203.25K $ 203.25K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Рекорд за всички времена: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 Текуща цена: $ 0.00174694 $ 0.00174694 $ 0.00174694 Научете повече за цената на Skillful AI (SKAI)

Токеномика на Skillful AI (SKAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skillful AI (SKAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKAI, разгледайте цената в реално време на токените SKAI!

Прогноза за цената за SKAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKAI? Нашата страница за прогноза за цената SKAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKAI сега!

