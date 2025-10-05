Информация за цената за Skillful AI (SKAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00179743 24-часов нисък $ 0.00182718 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.252674 Най-ниска цена $ 0.00113594 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -0.52% Промяна на цената (7д) -6.47%

Цената в реално време за Skillful AI (SKAI) е$0.00181749. През последните 24 часа SKAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00179743 до най-висока стойност $ 0.00182718, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKAI е $ 0.252674, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00113594.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKAI има промяна от -0.00% за последния час, -0.52% за 24 часа и -6.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Skillful AI (SKAI)

Пазарна капитализация $ 206.15K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.82M Циркулиращо предлагане 113.37M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Skillful AI е $ 206.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKAI е 113.37M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.82M.