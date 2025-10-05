Цената в реално време на Skillful AI днес е 0.00181749 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SKAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SKAI в MEXC сега.Цената в реално време на Skillful AI днес е 0.00181749 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SKAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SKAI в MEXC сега.

Skillful AI Лого

Skillful AI цена (SKAI)

Не се намира в списъка

1 SKAI към USD - цена в реално време:

$0.00181749
$0.00181749
-0.50%1D
mexc
USD
Skillful AI (SKAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:33 (UTC+8)

Информация за цената за Skillful AI (SKAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00179743
$ 0.00179743
24-часов нисък
$ 0.00182718
$ 0.00182718
24-часов висок

$ 0.00179743
$ 0.00179743

$ 0.00182718
$ 0.00182718

$ 0.252674
$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594

-0.00%

-0.52%

-6.47%

-6.47%

Цената в реално време за Skillful AI (SKAI) е$0.00181749. През последните 24 часа SKAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00179743 до най-висока стойност $ 0.00182718, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKAI е $ 0.252674, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00113594.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKAI има промяна от -0.00% за последния час, -0.52% за 24 часа и -6.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Skillful AI (SKAI)

$ 206.15K
$ 206.15K

--
--

$ 1.82M
$ 1.82M

113.37M
113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Skillful AI е $ 206.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKAI е 113.37M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.82M.

История на цените за Skillful AI (SKAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Skillful AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Skillful AI към USD беше $ -0.0000849743.
През последните 60 дни промяната в цената на Skillful AI към USD беше $ +0.0000946617.
През последните 90 дни промяната в цената на Skillful AI към USD беше $ +0.0000127435518248582.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.52%
30 дни$ -0.0000849743-4.67%
60 дни$ +0.0000946617+5.21%
90 дни$ +0.0000127435518248582+0.71%

Какво е Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

Прогноза за цената за Skillful AI (USD)

Колко ще струва Skillful AI (SKAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Skillful AI (SKAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Skillful AI.

Проверете прогнозата за цената за Skillful AI сега!

SKAI към местни валути

Токеномика на Skillful AI (SKAI)

Разбирането на токеномиката на Skillful AI (SKAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SKAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Skillful AI (SKAI)

Колко струва Skillful AI (SKAI) днес?
Цената в реално време на SKAI в USD е 0.00181749 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SKAI към USD?
Текущата цена на SKAI към USD е $ 0.00181749. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Skillful AI?
Пазарната капитализация за SKAI е $ 206.15K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SKAI?
Циркулиращото предлагане на SKAI е 113.37M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SKAI?
SKAI постигна ATH цена от 0.252674 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SKAI?
SKAI достигна ATL цена от 0.00113594 USD.
Какъв е обемът на търговията на SKAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SKAI е -- USD.
Ще се повиши ли SKAI тази година?
SKAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SKAI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:33 (UTC+8)

