Информация за Skill Issue (SKILL) Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Официален уебсайт: https://skillissue.online/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk Купете SKILL сега!

Токеномика и анализ на цената за Skill Issue (SKILL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skill Issue (SKILL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.59K $ 24.59K $ 24.59K Общо предлагане: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M Циркулиращо предлагане: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.59K $ 24.59K $ 24.59K Рекорд за всички времена: $ 0.00204438 $ 0.00204438 $ 0.00204438 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Skill Issue (SKILL)

Токеномика на Skill Issue (SKILL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skill Issue (SKILL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKILL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKILL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKILL, разгледайте цената в реално време на токените SKILL!

