Токеномика на Skibidi Toilet (SKBDI) Открийте ключова информация за Skibidi Toilet (SKBDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Skibidi Toilet (SKBDI) The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Официален уебсайт: https://www.skbdi.lol/ Купете SKBDI сега!

Токеномика и анализ на цената за Skibidi Toilet (SKBDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skibidi Toilet (SKBDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Общо предлагане: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Циркулиращо предлагане: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Рекорд за всички времена: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Текуща цена: $ 0.04642952 $ 0.04642952 $ 0.04642952 Научете повече за цената на Skibidi Toilet (SKBDI)

Токеномика на Skibidi Toilet (SKBDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skibidi Toilet (SKBDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKBDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKBDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKBDI, разгледайте цената в реално време на токените SKBDI!

Прогноза за цената за SKBDI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKBDI? Нашата страница за прогноза за цената SKBDI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKBDI сега!

