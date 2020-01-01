Токеномика на Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Открийте ключова информация за Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Официален уебсайт: https://skibidi.cool/ Купете SKIBIDI сега!

Токеномика и анализ на цената за Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.29K Общо предлагане: $ 761.51M Циркулиращо предлагане: $ 761.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.29K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKIBIDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKIBIDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKIBIDI, разгледайте цената в реално време на токените SKIBIDI!

